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BBC

"العالم عاجز".. علاء مبارك يعلق على محرقة رفح

03:41 م الإثنين 27 مايو 2024

علاء مبارك

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كتب- محمد نصار:

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، استمرار مجازر الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة والنازحين في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال علاء مبارك، في تدوينة عبر حسابه على موقع "X": مجازر الكيان المحتل ضد أطفال وأهل غزة جرائم غير مسبوقة والعالم يشجب يدين يعترض يرفض يتظاهر لكنه عاجز على إيقاف هذه المذابح أمام محتل فقد الضمير والإحساس ويمارس أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

يأتي ذلك في أعقاب ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي محرقة في مدينة رفح الفلسطينية، حيث تم استهداف خيم النازحين وإحراقها.

علاء مبارك محرقة رفح الكيان الصهيوني طوفان الأقصى
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