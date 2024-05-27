الحج 2024.. ماذا تفعل حال فقدان بطاقة نسك؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن بطاقة نسك إلزامية للحجاج خلال موسم الحج 2024؛ فهي بطاقة تعريفية للحجاج تسهل خدمتهم، وبمثابة تصريح للحج 2024.

وأضاف "صادق"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه حال فقدان بطاقة نسك خلال الحج 2024، يجب إبلاغ قائد المجموعة لطباعة بطاقة جديدة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه حال فقدان بطاقة نسك خلال الحج 2024، يجب بعد إبلاغ قائد المجموعة بفقدانها، الدخول إلى تطبيق "نُسك"، واستخدام البطاقة الرقمية عند طلب إصدار بطاقة جديدة، ومن ثم إبلاغ رجال الأمن، أو الإتصال بالمركز الموحد لنسك على رقم "1966".

وتنطلق أولى رحلات حج 2024 البري يوم 23 ذو القعدة، فيما تنطلق أولى رحلات موسم الحج 2024 طيران يوم 25 ذو القعدة.

الحج 2024.. السعودية تخصص بطاقة الزامية للحجاج.. فما هي؟