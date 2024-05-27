"إسكان البرلمان" توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مشروع الصرف الصحي بالصف والعياط

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنه الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الصف وأبو النمرس والعياط وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سعد نويصر، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الصف- محافظة الجيزة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن: عدم تشغيل محطة صرف عزبتي التابوت والرفاعي، المكلف بإنشائها جهاز مدينة 6 أكتوبر- الجيزة.

كما ناقشت ارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرى بمركزي البدرشين والعياط- محافظة الجيزة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرى مدينتي أبو النمرس والحوامدية- محافظة الجيزة.



وأوصت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل لجنة مكونة من الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، أحمد عبد الخالق رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، كما تضم اللجنة النواب مقدمي طلب الإحاطة النائب أحمد سعد نويصر، والنائب نادر الخبيري، والنائب حسام عاشور ، وذلك خلال الأسبوع القادم، للمعاينة على أرض الواقع والوقوف على ما تم نهوه من المشروع وموعد انتهاء تنفيذ ما تبقي من المشروع.