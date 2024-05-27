"محلية النواب" عن تأخر تسليم مدينة الحرفيين بالغردقة: الناس لو ما اتسكنتش في يناير 2025 نبقى فشلة

كتب- نشأت علي:

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة، والمقام على مساحة 59,5 فدان، والذي يستهدف نقل كل الورش خارج الكتل السكنية.

جاء ذلك برفقة اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي هيئة الأوقاف المصرية.

وبدأت هيئة الأوقاف المصرية العملَ في المرحلة الأولى عام 2017، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2024.

وتساءل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أسباب تعطل المشروع، مشيرًا إلى أن تنفيذ مشروع في أكثر من 7 سنوات أمر غير طبيعي.

وردت ممثلة هيئة الأوقاف بأن المشكلة كانت في عدم وجود المرافق وكذلك اشتراطات الحماية المدنية، معلنةً أنه تم تحديث الاشتراطات بالتنسيق مع الحماية المدنية مؤخرًا.

وأشارت ممثلة "الأوقاف" إلى أنه تم بالفعل بيع 280 ورشة في المرحلة الأولى، وتسليم محافظة البحر الأحمر 92 ورشة؛ حيث يبلغ سعر الورشة 320 ألف جنيه.

وكشفت ممثلة هيئة الأوقاف، في ما يخص المرحلة الثانية من مشروع مدينة الحرفيين في الغردقة، أنه تم الانتهاء من المرافق، وجار إنهاء اشتراطات الحماية المدنية.

وانتقد النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر تسليم المشروع، قائلًا: هيئة الأوقاف من أغنى الهيئات، متسائلًا: كيف لهذه الهيئة أن تكون غير قادرة على تنفيذ مشروع منذ أكثر من 7 سنوات؟!

وكشفت ممثلة "الأوقاف"، في ما يتعلق بتمويل أصحاب الورش، أنه تم مراجعة الأسعار في وقت سابق، كما يتم التنسيق مع أحد البنوك؛ لتسهيل عمليات التسليم.

وتساءل النائب أحمد رمزي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد انتهاء المشروع، لا سيما أنه أخذ وقتًا طويلًا.

وأكدت ممثلة هيئة الأوقاف أنه سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل من مرافق وحماية مدنية في ديسمبر 2024.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: مشروع مدينة الحرفيين، يستهدف عمل تنمية حضارية لمنطقة سياحية بنقل الورش خارج الكتل السكنية، مؤكدًا أن مدة تنفيذ المشروع طويلة للغاية، قائلًا: نحتاج في يناير الورش تكون شغالة، مش خاوية على عروشها.

وطالب رئيس الوفد البرلماني، بموافاة اللجنة بكل معوقات تشغيل مدينة الحرفيين، لترد ممثلة هيئة الأوقاف بأن الإشكالية الحالية في توصيل المرافق الخارجية للمشروع.

وعقَّب السجيني: "عايزين في يناير 2025 نلاقي الناس متسكنة، غير كده احنا فشلة، وبنعقد الأمور وبنهدر المال العام".

وقال السجيني: "لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، ووزارة الأوقاف، على أتم استعداد لإزالة كل العقبات لحل وتسليم الورش".