رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مركز تصحيح شهادات القراءات بمجمع مدينة نصر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، مركز تصحيح شهادات القراءات بمراحلها الثلاث( التجويد- العالية- التخصص)، المنعقد بمجمع مدينة نصر النموذجي، ورافقه الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس لجنة النظام والمراقبة لشهادات القراءات.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ضرورة مراجعة أوراق الإجابات أكثر من مرة حتى لا يضيع مجهود الطلاب والطالبات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بخصوص التصحيح.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني أن الأزهر يعول كثيرا على طلاب القراءات، خاصة وأنهم يتعلمون قراءات القرآن الكريم ورواياته وطرقه بالقراءات العشر الصغرى والكبرى على يد متخصصين في علوم القراءات، وعليهم مسؤولية كبيرة في تعلم ما درسوه جيدا وتعليمهم غيرهم، لينتشر الحافظين لكتاب الله المتقنين لعلوم القراءات.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لشهادة التجويد2862، منهم 1197 طالبا، و 1665 طالبة، بينما بلغ عدد المتقدمين لشهادة العالية 1673، منهم 834 طالبا، و 839 طالبة، في حين بلغ عدد المتقدمين لشهادة التخصص 1204، منهم 699 طالبا و 505 طالبة، بإجمالي 5739 طالبا وطالبة لشهادات القراءات بمراحلها الثلاث، مقسمين على 49 لجنة على مستوى الجمهورية.