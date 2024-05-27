الجهود الذاتية أصبحت صعبة.. طلب برلماني بشأن إحلال المساجد وتحسين أحوال العاملين بها

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب محمد عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة المقدم منه، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

وقال الشيخ، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية، المرفقة مع طلب المناقشة: إن المساجد هي بيوت الله على أرضه جعلها الله مشرقًا للهداية والنور، وإن للمساجد أهمية كبرى من خلال نشرها الدعوة وتذكير الناس بأمور الدين والدنيا؛ ولذا كان دورها العظيم ونشر العلم والثقافة.

وأضاف النائب: ومن هذا الأساس كان الاهتمام بالمساجد؛ حيث يحتاج الكثير من المساجد إلى عمليات إحلال وتجديد أو عمليات صيانة والحفاظ عليها وعلى حياة المواطنين، وفي ظل صعوبة الحياة الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، فلا يستطيعون القيام بذلك من خلال الجهود الذاتية، وكذلك بالنسبة إلى مشكلة فرش المساجد، حيث تحتاج آلاف المساجد إلى تجديد فرشها نتيجة تهالك هذا الفرش وعدم تجديده لعدة سنوات، وهو ما يعيق قيام المصلين بأداء الصلوات والعبادة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: كما أن هناك الكثير من المساجد الأثرية التي تحتاج إلى اهتمام خاص وعناية فائقة؛ من أجل الحفاظ عليها بوصفها أبنية حضارية، تشهد على عظمة الحضارة الإسلامية وتراثها المعماري المتميز، والتي تعد أيضًا مقصدًا سياحيًّا مهمًّا يتوجب الاهتمام بها كمورد اقتصادي للدولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: أئمة المساجد والخطباء ومقيمو الشعائر والعاملون بالمساجد؛ هؤلاء في حاجة ماسة إلى تحسين أحوالهم المعيشية المادية وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمرة لهم؛ وكذلك تقديم المساعدة إلى الأئمة والخطباء في استكمال دراساتهم العليا؛ من أجل رفع المستوى العلمي والدعوي.