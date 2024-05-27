بالأسماء.. تنقلات وتجديد تكليف بوزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أصدر مؤخرًا عددًا من القرارات بشأن تعيين عدد من مديري الشؤون الصحية بالمحافظات، وكذلك تجديد تكليف عدد من مساعديه بديوان عام الوزارة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن القرارات التي أصدرها وزير الصحة شهدت تجديد ندب الدكتور أنور إسماعيل للعمل كمساعد للوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور حسام عبدالغفار للعمل مساعدا للوزير لشئون التطوير المؤسسي، إلى جانب عمله بالوزارة متحدثا رسميا، ومشرفا على المركز الإعلامي.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور أحمد سمير بدر مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، خلفًا للدكتور طارق شوكة، وتعيين الصيدلانية جيهان الديب وكيلا لمديرية الشئون الصحية بدمياط.

وأصدر عبد الغفار، قرارًا بتكليف الدكتورة سماح جاد، للعمل وكيلا للوزارة بمحافظة بني سويف، لمدة 3 شهور أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، وتكليف الدكتور محمد جمال وكيلًا لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

كما جدد وزير الصحة تعيين الدكتور هيثم الشنهاب مديرًا لمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، مع تعيين الدكتور محمد عبدالخالق وكيلًا لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة للطب العلاجي.

كما شملت القرارات كذلك تعيين الدكتور أحمد البيلي قائمًا بعمل وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب العلاجي، وتكليف الدكتور محمد جمال وكيلا لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.