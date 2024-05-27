أحدث 20 صورة من أعمال تطوير ميناء العين السخنة

للتعاون في مجال التدريب.. تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، وبالتعاون مع شركة المقاولون العرب، تنفيذ أعمال تطوير ميناء العين السخنة.

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

وتتولى شركة المقاولون العرب، تنفيذ رصيف ميناء العين السخنة بطول 900 متر طولي وبعرض 33 مترًا طوليًا.

وتنفذ الشركة أعمال الأساسات العميقة، من الحوائط اللوحية الأمامية والخلفية وأعمال الأساسات العميقة والتي تصل لعمق 64 م. ط، بالإضافة إلى أعمال الرصيف والتي تتكون من كمر عرضي بعرض يصل إلى 1.5 م، وبعمق يصل إلى 2.00 م بعدد 246 كمرة على كامل الرصيف وكذلك كمر خلفي وأمامي بعرض يصل إلى 3.3 م وعمق يصل إلى 2.00 م.

وتم الانتهاء من أعمال الخوازيق بعدد 511 خازوقًا بنسبة 100% وتم الانتهاء من أعمال البارت بنسبة 100% وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الحوائط اللوحية (الديفرام الأمامي للرصيف بطول 900 م. ط) 96%، فيما بلغت نسبة تنفيذ الكمر العرضي والأمامي وبلاطة الرصيف 60% من إجمالي الأعمال.

ويتم أيضا تنفيذ أعنمال توسعة الميناء لزيادة مساحته الكلية عبر اكتساب أرض جديدة، إلى جانب زيادة عدد ساحات التداول، وجار إنشاء أرصفة بطول 18 كيلومترا للوصول بإجمالي أطوال الميناء إلى 23 كيلومترا، ويتم إجراء أعمال استكمال تجفيف الحوض السادس بالميناء وإنشاء 5 أحواض جديدة.