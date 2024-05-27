"المستشفيات التعليمية" توقيع ملحق تعاون مع قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، توقيع ملحق بروتوكول التعاون المشترك، مع قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة برئاسة الدكتورة علا خير الله.

وبحسب بيان اليوم الإثنين، يأتي ذلك فى إطار تبادل الخبرات والتعاون المثمر، واستكمالا لبروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة وقطاع التدريب والبحوث لتحقيق الرؤية المشتركة في دعم التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار أن ملحق البروتوكول الذى تم توقيعه هو امتداد لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه عام ٢٠٢٢، والذى نظم الشراكة فى تصميم وإطلاق البرامج والدبلومات المهنية التي يعقدها مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة فى كافة مجالات التدريب والبحث العلمى، والذى ساهم فى توفير التدريب الطبى المتميز للعاملين بالقطاع الطبى فى كافة مجالات البحث العلمى لخدمة الكوادر الطبية فى ضوء توفير فرص التعليم الطبى المستمر لهم.

وأضاف أن ملحق البروتوكول حدد سبل التعاون والشراكة في برامج اعتماد التدريب والتأهيل في مناظير الجهاز الهضمي العلوي Gastro-GET QP والقولوني Colo-GET، والسعي نحو تطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في هذا البرنامج من خلال تقديم الخبرة اللازمة التي تتمتع بها كوادر الهيئة، بما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

من جانبها أكدت الدكتورة علا خير الله أن التعاون المشترك مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية يأتى فى إطار دورها الرائد كذراع بحثي وأكاديمي لوزارة الصحة والسكان، والبروتوكول الذى تم توقيعه فى وقت سابق نص على تشكيل لجنة دائمة مشتركة لمتابعة تنفيذه من خلال تعيين منسقين من الطرفين لمتابعة تطبيق البرامج المشتركة ونسبة الانجاز للوصول إلى خدمة تدريبية متميزة، وذلك أسهم فى توفير وإعداد البرامج العلمية اللازمة للتدريب بما يحقق الاستفادة القصوى للدارسين ، وبما يحقق الهدف المرجو منه، وملحق البروتوكول يحقق إضافة هامة للبرامج التدريبية المعتمدة في تخصص حيوي، بما يعود بالنفع على الطرفين وخدمة المجتمع في مجالات العمل التي تقدمها وزارة الصحة والسكان.