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بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مال الوقف وإحلال المساجد

12:08 م الإثنين 27 مايو 2024

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء في ملفى الأوقاف والمساجد.

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.

كما يناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

مجلس الشيوخ مال الوقف إحلال المساجد
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