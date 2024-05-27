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BBC

نقيب الزراعيين يوضح تفاصيل زراعة الجوجوبا في مصر

05:26 ص الإثنين 27 مايو 2024

الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الجوجوبا هو نبات وصل إلى مصر عام 1995، إذ يتم زراعته في غابات الأقصر منذ عام 1996.

وقال خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن محطة الصرف الصحي بالغردقة تعالج 90 ألف متر مكعب مياه، مشيرًا إلى أن مشروع زراعة نبات الجوجوبا هو من مشروعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومن شأنه أن يوفر العديد من فرص العمل، إذ تمت زراعة 3 آلاف فدان من نبات الجوجوبا وهو وقود حيوي يستخدم في تموين الطائرات.

وأكد أن هذا النوع من النباتات لا علاقة له بإنتاج زيت الطعام، وإنما يستخدم في إنتاج الكريمات والزيوت الحيوية ولا يشترط مياه عذبة لكونه يتحمل الجفاف والملوحة العالية.

وأشار إلى أن مساحة المشروع 3 آلاف يعتمد على المياه المعالجة وله أبعاد ثلاثية حيث إنه مشروع بيئي يتخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة التي تكلفت مليارات الجنيهات، لافتا إلى أن هذا النبات تصنيعي ينتج منه الوقود الحيوي ويكون على أراضي هامشية لا تصلح للزراعة ولا توجد فيها مياه جوفية.

الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين زراعة الجوجوبا
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