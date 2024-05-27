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ظهر اليوم.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام

03:06 ص الإثنين 27 مايو 2024

الشمس

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كتب- محمد فتحي:

تتعامد الشمس، اليوم الإثنين 19 ذو القعدة 1445، على الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 وقت أذان الظهر، وهو التعامد الأول للشمس هذا العام 2024.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الشمس عند لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا وسيختفي ظل الكعبة تماما وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرا، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

وظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الإستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

الشمس عامد الشمس عامد الشمس على العكبة لكعبة لمسجد الحرام لمسجد النبوي
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