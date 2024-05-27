إعلان

BBC

خبير اقتصادي: التواجد الكبير للوافدين في القاهرة والإسكندرية يسبب عبئا اقتصاديا

02:16 ص الإثنين 27 مايو 2024

الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

أوضحت الدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة سابقا، تأثير الوجود الكبير للوافدين في بعض المناطق الحيوية داخل مصر، وما يترتب على ذلك من ضغوط اقتصادية واجتماعية تؤثر على الجميع.

وأشارت خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية "cbc"، إلى أن ارتفاع أعداد الوافدين يزيد الضغط على السلع والخدمات المتاحة، ويؤدي في حال عدم تلبية متطلبات هذا الارتفاع إلى رفع أسعار تلك السلع والخدمات، وبالتالي تحمل المجتمع بأعباء إضافية.

وأضافت أن تركز الوافدين في مناطق معينة، مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية، يتسبب في ضغط شديد على البنية التحتية لهذه المدن وخدماتها، مما ينعكس سلباً على سكانها الأصليين والوافدين الآخرين الذين يعيشون فيها.

وتابعت أن هذا الضغط يتسبب بدوره في تحديات اقتصادية واجتماعية لتلك المناطق، ويحد من قدرتها على استيعاب المزيد من السكان وتقديم خدمات نوعية لهم.

وشددت على أهمية التمييز بين مفهوم المهاجر واللاجئ، حيث يضطر اللاجئون عادة إلى مغادرة بلدانهم الأصلية والبحث عن ملاذ آمن خارجها، مما يحمل الدولة المضيفة أعباء إضافية ويشكل ضغطاً على مواردها وبنيتها التحتية.

ودعت إلى تحسين قاعدة البيانات الخاصة بالوافدين في مصر، لأنها تمثل تحديا كبيرا يواجه صناع القرار والأجهزة المعنية بهذا الملف.

ويهدف هذا التحسين إلى وضع استراتيجيات وسياسات فعالة للتعامل مع التحديات التي يفرضها تركز الوافدين في مناطق محددة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ذلك.

الدكتورة أمنية حلمي المناطق الحيوية الوافدين في مصر الوافدين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الدفاع المدني بغزة: الكثير من ضحايا مجزرة رفح من النساء والأطفال
"10 أهلي و4 زمالك وعودة صلاح".. حسام حسن يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو
* وزير الكهرباء يعتذر للشعب المصري.. تعرف على التفاصيل
* 40 صورة لنجوم كرة القدم والشخصيات العامة في عزاء شقيق هاني أبو ريدة
الأرصاد: أمطار تمتد للقاهرة والوجه البحري
* قرار عاجل من النيابة بشأن البلوجر هدير عبدالرازق
منخفض خماسيني قوي.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة
* "كنت بقتلهم وبعدين آكل سمك".. اعترافات مثيرة لـ"سفاح التجمع"