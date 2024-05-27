فلسطين حاضرة.. انطلاق مهرجان الطبول بمشاركة 30 فرقة عالمية - (صور)

بعد سنوات من التهميش.. "شباب المصريين": الرئيس السيسي أعاد الأمل لملايين



تصوير- محمود معروف:

انطلقت الدورة الـ 11 من مهرجان الطبول الدولى للموسيقى والفنون الشعبية، مساء الأحد، بمسرح القاهرة الشمالي بساحة شارع المعز الأثري، وهى الدورة التي تقرر إهدائها لرائد المواويل الشعبية المطرب محمد طه.

وأقيمت ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الطبول تنوية وتحية خاصة من الفرق الفلسطيني، وجاءت التحية للشعب الفلسطيني بمشاركة الثلاثين فرقة المشاركة والتي تضم مختلف جنسيات وأعراق العالم.