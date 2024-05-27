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يسري عبدالله وعاطف عبدالعزيز يناقشان ديوان "بلا أثر سواي"

03:00 ص الإثنين 27 مايو 2024

الناقد الدكتور يسري عبدالله

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كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء 28 مايو 2024، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة ديوان (بلا أثر سواي ) للشاعرة المصرية د. صحر أنور.

ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة القاصة د. عبير الحلوجي.

ويعد (بلا أثر سواي ) الديوان الأول للشاعرة صحر أنور، والحاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال، وقد صدر عن دار (التكوين) السورية للترجمة والنشر، وحظي بمقدمة لافتة للشاعر أحمد الشهاوي.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

الدكتور يسري عبدالله الناقد عاطف عبدالعزيز منتدى المستقبل للفكر والإبداع مكتبة خالد محيي الدين ديوان بلا أثر سواي
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