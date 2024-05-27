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BBC

ذروة ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الاثنين بالظواهر الجوية

04:00 ص الإثنين 27 مايو 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، كما يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة تصل على المناطق الجنوبية لت 42 درجة والقاهرة لـ 36 درجة.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي:

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة ارتفاع الحرارة
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