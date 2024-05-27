ارتفاع كبير في الحرارة ثم انخفاض.. الأرصاد تُعلن طقس الـ 6 أيام

بعد سنوات من التهميش.. "شباب المصريين": الرئيس السيسي أعاد الأمل لملايين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل الموافق 1 يونيو.

وأكدت الهيئة أنه يسود الاثنين طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، كما يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

كما تنشط الرياح على أغلب المناطق، وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي: