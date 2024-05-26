أجواء حارة والقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب اليلاد، معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 35 درجة، والعاصمة الإدارية 36 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 34 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 26 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.