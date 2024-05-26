هل هناك توقعات بحدوث وباء جديد؟.. مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل صادمة



كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنه لا جديد بشأن فيروس كورونا من منظمة الصحة العالمية أو في تصريحات أخرى، موضحًا أن متحور الفيروس من ضمن مميزات ليست الإيجابية هو موجود على مر التاريخ ويتم دراسته وتحليله، مشددًا على أن الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي وتنتقل من الإنسان إلى إنسان موجودة على مدى التاريخ وتم إجراء كافة التجارب.

وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التوقع بحدوث وباء هو أمر محتمل ويتم الاستعداد للتعامل معه، مؤكدًا أن لدى الدولة المصرية كافة الاستعدادات بخصوص الوباء "إكس"، ومتحورات كورونا متوقعة مثل كافة الفيروسات، وما يحدث في ذلك تصريحات هي كلام عام ومن الممكن أن يحدث والتوقعات موجودة، منوهًا بأن المتحور الجديد قد يأتي من "أوميكرون"، ومتحورات الكورونا مثل التحورات التي تأتي من الفيروس.

ونوه بأن الفيروسات التنفسية تصيب الإنسان وتصيب ايضًا بعض الحيوانات، موضحًا أن فيروس كورونا المستجد نقل من خلال أحد المعامل عن طريق الخفافيش ونقل للإنسان، وتابع: "كل عام لابد أن يكون هناك تطعيم ويختلف مكونات التطعيم من عام لأخر".