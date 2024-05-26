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BBC

"الصيادلة": ضرورة ملحة لتحريك أسعار الأدوية بطريقة تدريجية

10:01 م الأحد 26 مايو 2024

ضرورة ملحة لتحريك أسعار الأدوية بطريقة تدريجية

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كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة، عن الوضع الراهن الذي يعيشه سوق الأدوية والترقب الذي يخيم على الصيادلة والمستهلكين على حدً سواء بخصوص الأنباء المتداولة عن احتمالية ارتفاع أسعار الدواء.

وشدد الدكتور رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "على حضرة المواطن" الذي يُبث عبر قناة الحدث اليوم، على أن الصيادلة يشكلون الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يتحملون العبء الأكبر في حالة ارتفاع الأسعار، لا سيما أمام الجمهور والأدوية التي تشهد نقصاً في الإمداد.

وأكد على وجود تحديات تواجه صناعة الأدوية تتمثل في ارتفاع لأسعار الدولار، والتي انعكست سلباً على عملية التصنيع، مما يؤدي إلى تحمل الصيدليات لأعباء مالية كبيرة.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يؤدي إلى تآكل رأس المال العيني للصيدليات بشكل يومي، مما يمثل خطراً كبيراً على القطاع.

وأوضح رمزي أن هناك ضرورة ملحة لتحريك أسعار الأدوية بطريقة تدريجية للتخفيف من الأعباء على الصيادلة وضمان استمرارية توفير الأدوية للجمهور بأسعار مقبولة.

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