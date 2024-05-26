جمعية مستثمري المغرة تشيد بتصريحات الرئيس السيسي حول زراعة نبات الجوجوبا

كتب ـ رمضان يونس:

أشادت جمعية مستثمري المغرة بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول أهمية زراعة الجوجوبا باعتبارها منتج استراتيجي، وهو ما يؤكد رؤية القيادة السياسية فى إطار مشروع بناء مصر الجديدة فى عهد الرئيس السيسي .

وأكدت الجمعية في بيان لها، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس السيسى سوف تكون دافعا لمواصلة العمل في منطقة المغرة من خلال شركات التنمية الزراعية الأعضاء في الجمعية، حيث أن المساحة التى جرى استصلاحها وزراعتها بنبات الجوجوبا فى منطقة المغره وحدها بلغ ١٢ ألف فدان _ فى ظل مناخ متغير ومياه مالحة بلغت ملوحتها من ٥٠٠٠ الى ٩٠٠٠ جزء من المليون ، وجرى التصدير من بشاير هذه المساحة العامين الماضيين لصالح شركة كارجل الأمريكية ، والتى تستحوذ على ٢٥% من حجم الحبوب القابلة للتصنيع بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الجمعية في بيانها؛ نأمل فى دعم الدولة لمشروعات الشركات الأعضاء فيها لبناء مجتمع زراعى متكامل ، وإقامة مصانع لإنتاج زيت الجوجوبا ومستحضرات التجميل المستخدم فيها الزيت المستخلص .

من جانبه قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مستثمري ومزارعى المغرة؛ إن واحة المغرة منطقة واعدة ولديها فرصة مواتية لتصبح أهم منطقة زراعية فى مصر ، وقد ساهمت الحكومة فى تطوير المنطقة برصف الطريق الواصل ما بين طريق الضبعة وعمق المنطقة؛ فضلا عن وجود مشروع تنموي واعد بالمغرة من خلال منطقة خدمية متكاملة ما يؤهل المغرة لتصبح بؤرة نشطة فى هذا المجال، ومن ثم تصدير الجوجوبا بقيمة مضافة من خلال إقامة معاصر الزيت وتصديره كوقود حيوي ، وتصنيعه كمستحضرات تجميل.