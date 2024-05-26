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معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية: ندرس استخدام الذرة الرفيعة في صناعة الخبز

09:12 م الأحد 26 مايو 2024

الدكتور شاكر عرفات

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن هناك 5 آلاف عامل يعملون في مشروعات الزراعة بوادي الشيح، لافتًا إلى أن هناك دراسة دقيقة لاستخدام الذرة الرفيعة مع القمح في إنتاج الخبز.

وأوضح "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المطاحن في مصر يمكن أن تطحن الذرة الرفيعة على مستوى الجمهورية، معلقا: تكلفة رغيف الخبز من الذرة الرفيعة أقل من تكلفة القمح.

واستكمل: "قمنا بعمل تجارب على المواطنين بواسطة عيش الذرة الرفيعة، ونتيجة التجارب مبشرة ولقيت قبولا من قبل المواطنين وخاصة مرضى السكر وأصحاب أمراض الجهاز الهضمي والأمعاء".

وقال مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية: الولايات المتحدة واليابان والهند وإثيوبيا والصين والأرجنتين وغيرهم من الدول يستخدمون خبز الذرة الرفيعة؛ لأنه منتج مقبول ومستهلك عالميا، مواصلا: الذرة الرفيعة لا يحتاج تكلفة عالية في الزراعة، ولا تأثير له على المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف الدكتور شاكر عرفات أن التجربة أثبتت بأن 15/20% ذرة رفيعة والباقي من القمح، منوها أن طعم الخبز من الذرة الرفيعة ذو طعم جيد، وخلط القمح على الذرة الرفيعة يحتاج الاستمرارية مع ةضع المنتج في وعاء واحد.

وشدد على أن زنة الرغيف 90 جم ولا توجد أزمة في المطاحن لاستخدام الذرة الرفيعة، ونشجع المزارعين على زراعة لزيادة الاستهلاك.

الدكتور شاكر عرفات مشروعات الزراعة القمح معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أحمد موسى الذرة
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