وكيل "طاقة الشيوخ": تخفيف أحمال الكهرباء يمثل كابوساً على المواطنين خاصة بالصعيد

كتب- نشأت علي:

قال النائب مجدي سليم وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المعروض علي المجلس، خلا من أي مقترح من شأنه تعزيز المورد المالي الذي من خلاله يكون بديلاً للقيمة المالية التي يتم توفيرها من خلال تخفيف أحمال الكهرباء علي المواطنين.

وأشار خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلى أنه تخفيف الأحمال بات يمثل كابوسًا ثقيلاً للمواطنين والأطفال وخاصة في صعيد مصر، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة الملحوظ.

وأضاف "سليم"، "الخطة تضمنت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المولدة أو المستخدمة من المعايير الأساسية لقياس مستوى رفاهية الفرد ودرجة تقدم المجتمعة".

وتابع: "الخطة تضمنت التوجيهات الاستراتيجية للقطاع بتوفير التغطية الكهربائية لكافة القطاعات والمناطق وأعتبرتها ركيزة أساسية".