حدث في 8 ساعات| توجيه مهم من الرئيس السيسي.. وارتفاع كبير في الحرارة خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيه مهم من الرئيس السيسي بشأن تطوير الموانئ

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وبحسب بيان، اطلع الرئيس على تطورات العمل في إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله لجميع قطاعات الدولة، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

شقق متوسطي الدخل.. 20 صورة لتشطيب العمارات وحدات سكن لكل المصريين

تستعد اجهزة المدن الجديدة للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط ضمن سكن لكل المصريين 1 و2 والتي تم طرحها لمتوسطى الدخل، حيث تم الإعلان عن بدء تسليم الوحدات للحاجزين قريبا.

مشروع سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط يأتي بمساحات 100 – 110 – 120 متر، للوحدة وهي تشطيب كامل ويصل عدد الأدوار للعمارة لـ ٦ أدوار تحتوي كل عمارة على 24 وحدة شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح القديمة وفق القانون الجديد

يتساءل أصحاب ملفات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها وفق قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 عن موقف طلباتهم والمستندات المطلوبة لاستكمالها وفق القانون الجديد.

وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن طلبات التصالح القديمة التي استوفت المستندات وسددت مبلغ جدية التصالح سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

منخفض قادم من ليبيا.. الأرصاد: ارتفاع كبير في حرارة الطقس خلال ساعات

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة ستكون ذروته غدا الاثنين، بوجود منخفض جوي في الصحراء الغربية، قادم من الصحراء الليبية.

وأضافت غانم، أن المنخفض يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة، والتي تسجل على القاهرة 40 درجة وتصل في بعض المناطق الجنوبية لـ 42 درجة، بينما السواحل الشمالية تسجل 26 درجة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

18 صورة ترصد لحظة دخول شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم

انطلقت نحو 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية اليوم من أمام معبر رفح متجهة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد.

ونشرت القناة فيديو يكشف دخول شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



