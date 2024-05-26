تعليمات عاجلة من "السياحة" بشأن خدمة نقل الحجاج والمصلين بـ"أيام التشريق" - (مستند)

كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه ورد إليها من وزارة الحج والعمرة السعودية، تعليمات بشأن الاستعداد المبكر لتنظيم خدمة نقل الحجاج والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال أيام التشريق لموسم الحج 2024 - 1445 هجريًا، وأهمية الالتزام عدد من التعليمات.

وأضافت "السياحة"، بحسب منشور عممته غرفة شركات السياحة، وحصل مصراوي على نسخة منه، أن ذلك يأتي في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة والغرفة؛ لإنجاح موسم الحج 2024.

ووفقًا لـ"السياحة"، جاءت تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية لـ وزارة السياحة والآثار المصرية بشأن الحج 2024، وتنظيم خدمة نقل الحجاج والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال أيام التشريق، كالآتي:

1- الالتزام بالتعاقد لخدمة الحجاج الراغبين فى التنقل بين مساكنهم والمسجد الحرام "خلال الجزئين الأول والثاني لموسم الحج 2024، مع شركات نقل الحجاج المعتمدة والمنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات.

2- الالتزام بعدد الحجاج المتفق عليه مع شركات النقل على نقلهم بين مساكنهم والمسجد الحرام لأداء الصلوات، وتنظيم تفويج الحجاج بحيث يتم تقسيمهم بين فترتي الصباح والمساء فى كل الأيام ويوم الجمعة بنسبة 50 % في الفترة الواحدة؛ لضمان عدم تكدسهم وتأخرهم في المحطات.

3- ضرورة توعية الحجاج بعدم التدافع وتكليف مترجمين وموجهين مميزين بزى موحد، والتواجد فى محطات النقل للمساعدة فى تنظيم الحجاج وعدم التدخل فى إدارة تشغيل الحافلات.

4- ضرورة الالتزام بعدم وضع الأعلام والرايات داخل وبمحيط النقل.

5- تكون نهاية أوقات الخدمة خلال الجزء الأول لموسم الحج 2024 بتاريخ 6 -12 - 1445 هـ الساعة 12 ظهرًا، وبعد ذلك توجيه الحجاج للمساجد القريبة منهم ويكون الاستناف من ظهر يوم 14 - 12 - 1445 هـ، حتى نهاية الموسم.

6- توعية الحجاج بتأخير طواف الافاضة، وسعي الحج لغير المتعجلين إلى ما بعد النزول من المشاعر المقدسة، واستقرار الحجاج بمساكنهم بمكة المكرمة وذلك بعد اليوم الرابع عشر من ذى الحجة؛ للتيسير على عموم الحجاج.

ويرصد "مصراوي"، أسعار الحج 2024 بعد زيادتها، سواء لبرامج الحج الخمس نجوم أو برامج الحج 2024 البري، كما يلي:

أسعار الحج البري 2024، كما يلي:

- برنامج الحج البري تحسين سكن 4 و5 نجوم والذي يبعد عن الحرم المكي مسافة من 250 إلى 750 مترا مربعاً، 226 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج البري تحسين سكن 4 و5 نجوم والذي يكون فيه أقصى مسافة للسكن من الحرم المكى 250 مترًا مربعًا، 230 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكي حتى 1750 مترا، 260 ألف جنيه برنامج الحج السياحي الاقتصادي "طيران"

ينقسم الحج السياحي الاقتصادي طيران إلى 3 فئات:

1- برنامج اقتصادي تحسين

فئة الفنادق: 4 أو 5 نجوم

التكلفة: 226 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق تبعد من 250 مترًا إلى 750 مترًا.

2- برنامج اقتصادي تحسين

فئة الفنادق: فنادق 5 نجوم

التكلفة: 230 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترًا

3- برنامج موسم كامل بفنادق بمكة

فئة الفنادق: فنادق 4 أو 5 نجوم

التكلفة: 260 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 مترًا

ثالثاً: برنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

ينقسم الحج السياحي فئة الـ5 نجوم إلى فئتَين أو مستويَين:

1- المستوى: صف أول مباشر على الحرم

فئة الفنادق: 5 نجوم

التكلفة: 450 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترًا.

2- المستوى: صف ثانٍ

فئة الفنادق: فنادق 5 نجوم

التكلفة: 230 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق تبعد من 250 مترًا إلى 1250 مترًا.

وقررت اللجنة الفنية للحج، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، زيادة قيمة برامج الحج الـ5 نجوم فقط بقيمة ما يعادل ٣٥٤٢ ريال سعودي (44275 جنيها مصريا)؛ وذلك نظرا للزيادة الطارئة في تكاليف هذا البرنامج (رسوم تحسين الخدمات بالمشاعر - رسوم النقل على المسار وقطار الحرمين).

وتنطلق أولى رحلات الحج 2024 البري يوم 23 ذو القعدة، فيما تبدأ أولى رحلات الحج 2024 طيران يوم 25 ذو القعدة.

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