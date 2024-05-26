"الوطنية للصحافة" تصدر قرارات تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي نتائج انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية التي أجريت خلال الفترة من 13/5/2024 إلى 22/5/2024.

جاء ذلك خلال اجتماعها بحضور كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا والشيماء عبدالاله أعضاء الهيئة والأستاذة مروة السيسي الأمين العام ، كما حضر الاجتماع المستشار عادل بريك رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات والمستشار القانوني للهيئة الوطنية للصحافة والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وصرح المهندس عبد الصادق الشوربجي، بأن الهيئة اعتمدت أيضا تعيينات أعضاء مجالس الإدارات، لتكتمل بذلك تشكيلاتها وتبدأ في ممارسة أعمالها واختصاصاتها التي حددها القانون، مشيراً الى ضرورة تكاتف جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية من صحفيين وإداريين وعمال للنهوض بها وتغليب مصلحة المؤسسة على أية اعتبارات أخرى.

وأكد الشوربجي أن الهيئة كانت حريصة تماماً على الحياد التام في هذه الانتخابات لتخرج معبرة عن إرادة العاملين بالمؤسسات الصحفية مؤكداً على الإشادة الكبيرة من العاملين بنزاهة الانتخابات، التي جرت تحت إشراف قضائي في كل مراحلها.

واعتمدت الهيئة التشكيلات النهائية لمجالس إدارات المؤسسات الصحفية