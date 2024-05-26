وزير الكهرباء يشيد بخبرات الشركات البلجيكية في الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

(أ ش أ):

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالشركات البلجيكية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، سفير بلجيكا بالقاهرة فرنسوا كونيه؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات البلجيكية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر.

ورحب الوزير، بالاستفادة من الخبرات البلجيكية في مجال الهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعات المتصلة بالمهمات اللازمة، لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة من المصادر المتجددة.

وأشار الوزير إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تماشياً مع التوجه العالمي في هذا المجال، والذي يستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

ولفت إلى موقع مصر المتميز والثراء الواضح الذي تتمتع به في مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبنية التحتية والأراضي المتاحة المؤهلة لهذا المجال، والعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأكد الوزير، أن الاستراتيجية المصرية تهدف إلى أن تكون مصر مركزًا محوريًا للطاقة.

من جانبه، أكد سفير بلجيكا بالقاهرة، رغبة حكومة بلاده في دعم وتعزيز التعاون مع مصر؛ لتحقيق أهدافها واستخدام الهيدروجين. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكداً ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأعرب عن رغبة بلاده في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات البلجيكية، مؤكداً اهتمام الجهات العالمية بالاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة إفريقيا.

تأتي مثل هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.