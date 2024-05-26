بالفيديو.. أمينة الفتوى: المطلقة تستأذن طليقها قبل السفر للحج فى هذه الحالة

كتب- حسن مرسي:

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "كانت تجهز هى وزوجها للحج، لكنه مات فجأة هل يجوز للمرأة في فترة العدة الذهاب للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج؟.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "العدة مدة تتفجع فيها على زوجها، خاصة في حالة الوفاة، ولا يجوز أن تخرج من المنزل إلا للضرورة، ولابد أن تبيت في منزل الزوجية".

وتابعت: "كانت مجهزة السفر مع زوجها، لكنه توفى، ولو لم تسافر ستضيع عليها الفلوس، يبقى الحل هنا إنها تسافر لأن الشرع الحنيف أمرنا بحفظ المال".

وأضافت: "عدة الطلاق، لو كان رجعى فهى فى حكم الزوجة، فلابد أن تستأذن زوجها قبل السفر للحج، لأن الطلاق الرجعى هو معناه إنها طلقت مرة أو اثنين، فيجوز للزوج مراجعة زوجته فى فترة العدة، ويحق له أنه يردها دون الرجوع إليها".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة