مصدر رفيع المستوى: تحركات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل ونفاذ مساعدات غزة

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد مصدر رفيع المستوى بأن هناك تنسيق مصري مع الأمم المتحدة لتوفير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لمواطني قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وبحسب القناة، بدأت قوافل الإغاثة المصرية في التدفق إلى غزة لسرعة احتواء الأزمة الإنسانية الحالية بالقطاع.

وأكدت القناة، بحسب مصدر رفيع، أن هناك تحركات واتصالات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لـقطاع غزة.