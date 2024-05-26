منخفض قادم من ليبيا.. الأرصاد: ارتفاع كبير في حرارة الطقس خلال ساعات

استعدادًا لاستقبال المصيفين.. الدستاوي يفتتح مبنى كهرباء جمصة بعد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة ستكون ذروته غدا الاثنين، بوجود منخفض جوي في الصحراء الغربية، قادم من الصحراء الليبية.

وأضافت غانم، أن المنخفض يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة، والتي تسجل على القاهرة 40 درجة وتصل في بعض المناطق الجنوبية لـ 42 درجة، بينما السواحل الشمالية تسجل 26 درجة.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في قيم درجات الحرارة سيكون بشكل مؤقت ويستمر على مدار الغد، لكن بداية من الثلاثاء المقبل ستتراجع درجات الحرارة وتعود للمعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وأكدت: الفترة المقبلة سنبدأ نشعر بدرجات حرارة أعلى من المعلنة نتيجة الارتفاع في نسب الرطوبة.

وأوضحت: الفترة الحالية من الطبيعي أن نشهد موجات شديدة الحرارة حيث يتبقى على فصل الصيف أقل من شهر تقريبا.