دول أوروبية تبحث عن عمالة مصرية برواتب كبيرة - تفاصيل

كتب- محمد نصار:

قالت هبة أحمد، مدير إدارة التشغيل بوزارة العمل، إن العمالة المصرية في الوقت الحالي مميزة وماهرة ومدربة بشكل كبير.

وأضافت "هبة أحمد"، في تصريحات تلفزيونية، أن وزارة العمل تمتلك 83 مركزًا للتدريب من أجل تأهيل الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضحت أن وزارة العمل وقعت مذكرة تفاهم مع اليونان لإرسال الأيدي العاملة في عدة مجالات بدأت بالموسم الزراعي وبدون أي وسطاء تمامًا، حيث يتم التقديم والتأهيل من خلال الوزارة فقط.

وتابعت هبة أحمد: فرص العمل التي تقدمها الوزارة مجانية تمامًا وبدون أي وسطاء أو تكلفة مادية، اليونان مبسوطين جدًا من العمالة المصرية وده خلاهم يطلبوهم في أكتر من مجال سنعلن عنهم خلال الفترة المقبلة.

وواصلت: في اليونان طالبين حوالي 5000 عامل حصاد زراعي، والمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى في هذه الدولة، تقريبا الموسم الزراعي حوالي 34 يورو في اليوم، والعمالة الموسمية مدتها من 3 أشهر إلى 9 أشهر، وتم عقد اجتماع مع الجانب اليوناني من أجل بحث زيادة مدة العمالة الموسمية إلى 24 شهرًا.

وأشارت إلى وجود دول كثيرة تطلب عمالة مصرية في الفترة الأخيرة، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه العروض خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء المشاورات الخاصة بها والاستقرار على التفاصيل مع الدول الراغبة في ذلك.

وأوضحت أن قبرص تبحث استقدام عمالة مصرية في أكثر من مجال، إلى جانب عدد من الدول الأخرى.