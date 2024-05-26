أنيميا الفول.. ما الأطعمة الواجب تجنبها والعلاج المتبع؟

كتب- أحمد جمعة:

تعتبر الأنيميا من أكثر أمراض الدم انتشاراً وخاصة بين الفئات الأقل سنًا، في حين تُعد "أنيميا الفول" من بين الأنواع الأكثر انتشارًا بين الأطفال وتحتاج إلى رعاية واهتمام خاص.

وتنتج أنيميا الفول عن نقص الإنزيم المسؤول عن إبقاء كرات الدم الحمراء في حالة جيدة وحمايتها.

وتكمن مشكلة المريض بأنيميا الفول في أن الخلايا الحمراء لديه لا تنتج كميات كافية من إنزيم (سداسي فوسفات الجلوكوز النازع للهيدروجين)، أو ما يُنتج لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب، فتبدأ خلايا الدم الحمراء في التعرض للكسر أو ما يُعرف بالانحلال.

وبحسب منشور توعوي لهيئة الدواء، فإن هناك بعض الأطعمة التي يجب على مرضى أنيميا الفول تجنبها، وتشمل:

- الفول وكل الأطعمة التي تصنع منه مثل: الفول المدمس والفلافل.

- التوت الأزرق ومنتجات الألبان التي تحتوي عليه.

- الأطعمة التي تحتوي علي الصويا كاللحوم والخبز.

ونصحت الهيئة الأم التي ترضع طفلها المُصاب بهذا المرض، بضرورة اتباع نظام غذائي خالٍ من هذه الأطعمة وتجنب محفزات المرض.

ويعتمد علاج أنيميا الفول على اتباع الإجراءات الوقائية، كتجنب تناول بعض المضادات الحيوية وبعض الأدوية التي تحفز تكسير كرات الدم الحمراء لدى المرضى، بالإضافة إلى تجنب تناول الفول.

أما إذا حدث فقر الدم الانحلالي نتيجة الإصابة بعدوى فعادةً ما يعتمد العلاج على علاج العدوى نفسها.

ما أعراض أنيميا الفول؟

قد يعاني مريض أنيميا الفول من الأعراض الآتية:

* زيادة ضربات القلب.

* صعوبة التنفس.

* تغيير لون البول إلى اللون الأصفر الداكن.

* ارتفاع درجة الحرارة.

* الإرهاق الشديد.

* دوار الرأس.

* الشحوب.

* اليرقان (تغيير لون الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر).