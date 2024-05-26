التصويت على جوائز الدولة بالمجلس الأعلى للثقافة.. الثلاثاء

كتب- محمد شاكر:

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتماعه السنوي للإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة "النيل- التقديرية- التفوق - التشجيعة"، والتي سوف يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين.

وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 مايو، في الثانية عشرة ظهرا بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وفيما يلي تفاصيل جوائز الدولة..

أولاً: جائزة النيل:

في مجال الفنون، تتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية،

وفي مجال الآداب، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية .

في مجال العلوم الاجتماعية، فتضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية. بالإضافة إلى جائزة النيل للمبدعين العرب وتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

ثانيًا: جوائز الدولة التقديرية:

في مجال الفنون؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

وفي مجال الآداب؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

فى مجال العلوم الاجتماعية؛ وتتضمن أربعة جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

ثالثًا: جائزة الدولة للتفوق:

مجال الفنون؛ وتتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

وفي مجال الآداب؛ وتتضمن جائزتبن، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

وفي مجال العلوم الاجتماعية؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

رابعًا: جوائز الدولة التشجيعية

وتتضمن 32 جائزة قيمة كل جائزة منهم 50 ألف جنيه، بواقع ثمانية جوائز في مجال الآداب؛ وثمانية جوائز في مجال الفنون ؛ وثمانية جوائز في مجال العلوم الاجتماعية ؛ وثمانية جوائز في العلوم الاقتصادية والقانونية.