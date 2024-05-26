"مصر للطيران" تعلن عددا من إرشادات السفر الهامة لحجاج بيت الله الحرام

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت شركة مصر للطيران "الناقل الوطني" عددا من إرشادات السفر الهامة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، مؤكدة ضرورة اتباع هذه الإرشادات؛ حرصا على راحة الحجاج.

وأكدت الشركة - في بيان اليوم الأحد - ضرورة التواجد بالمطارات المصرية قبل موعد السفر بـ4 ساعات، وبرحلة العودة ضرورة التواجد في مدينة جدة قبل موعد السفر بـ6 ساعات، وبمطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بـ6 ساعات.

وأوضحت أنه يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة على 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم، وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدا، ويسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

وتابعت أنه يمنع نهائيا اصطحاب الأجولة القماش والزكائب، وضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة لذلك.