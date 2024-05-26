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توجيه مهم من الرئيس السيسي بشأن تطوير الموانئ

01:30 م الأحد 26 مايو 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وبحسب بيان، اطلع الرئيس على تطورات العمل في إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله لجميع قطاعات الدولة، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يتكامل مع جهود الدولة الرامية لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، على النحو الذي يعزز القدرات الشاملة للدولة، ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير الموانئ الرئيس السيسي كامل الوزير وزير النقل
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