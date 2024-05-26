هشام عرفات وصديق المنشاوي.. 26 صورة للمحاور الجديدة التي افتتحها السيسي

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المحاور المرورية لتنمية منطقة جنوب الوادي وربط مناطق الصعيد بالقاهرة.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" تفاصيل المحاور التي تم افتتاحها، على النحو التالي:

1- محور (شرق العوينات - الداخلة - الفرافرة)

يبلغ طول المحور 655 كم، بعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه.

ويربط المحور طريق توشكى شرق العوينات، كما يربط بين شمال وجنوب الوادي.

2- محور الدكتور هشام عرفات

يبلغ طول محور الدكتور هشام عرفات 180 كم طول، وتم تطوير المحور بإضافة 2 حارة خرسانية للنقل الثقيل، ويشتمل على 13 عملًا صناعيًا.

3- محور محمد سيد طنطاوي "محور دار السلام"

يبلغ طول محور الدكتور محمد سيد طنطاوي 28 كم، بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويشتمل على 25 عملًا صناعيًا.

4- محور الدكتور جمال حمدان "محور المراغة"

يبلغ طول محور الدكتور جمال حمدان "محور المراغة" 3.7 كم، بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويضم 5 أعمال صناعية.

5- محور محمد صديق المنشاوي "محور منفلوط"

يبلغ طول محور محمد صديق المنشاوي "محور منفلوط" 41 كم، بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل 28 عملًا صناعيًا.

6- محور اللواء سمير فرج "شمال الأقصر"

يبلغ طول محور اللواء سمير فرج "شمال الأقصر" 19 كم، بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويشمل 24 عملًا صناعيًا.