هشام عرفات وصديق المنشاوي.. 26 صورة للمحاور الجديدة التي افتتحها السيسي
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كتب- محمد نصار:
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المحاور المرورية لتنمية منطقة جنوب الوادي وربط مناطق الصعيد بالقاهرة.
وفيما يلي يستعرض "مصراوي" تفاصيل المحاور التي تم افتتاحها، على النحو التالي:
1- محور (شرق العوينات - الداخلة - الفرافرة)
يبلغ طول المحور 655 كم، بعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه.
ويربط المحور طريق توشكى شرق العوينات، كما يربط بين شمال وجنوب الوادي.
2- محور الدكتور هشام عرفات
يبلغ طول محور الدكتور هشام عرفات 180 كم طول، وتم تطوير المحور بإضافة 2 حارة خرسانية للنقل الثقيل، ويشتمل على 13 عملًا صناعيًا.
3- محور محمد سيد طنطاوي "محور دار السلام"
يبلغ طول محور الدكتور محمد سيد طنطاوي 28 كم، بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويشتمل على 25 عملًا صناعيًا.
4- محور الدكتور جمال حمدان "محور المراغة"
يبلغ طول محور الدكتور جمال حمدان "محور المراغة" 3.7 كم، بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويضم 5 أعمال صناعية.
5- محور محمد صديق المنشاوي "محور منفلوط"
يبلغ طول محور محمد صديق المنشاوي "محور منفلوط" 41 كم، بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل 28 عملًا صناعيًا.
6- محور اللواء سمير فرج "شمال الأقصر"
يبلغ طول محور اللواء سمير فرج "شمال الأقصر" 19 كم، بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويشمل 24 عملًا صناعيًا.
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