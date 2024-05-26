الرئيس السيسي يهنيء عاهل الأردن ورئيس إريتريا بذكرى يوم الاستقلال لبلديهما

القاهرة -أ ش أ:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد السيد أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد السيد أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة إريتريا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.