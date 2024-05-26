زاهي حواس: اكتشاف فرع نيل منقرض أمام الأهرامات دراسة نشرت منذ 40 عامًا

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، إن الدراسة البحثية التي نشرها باحثون في عدد من الجامعات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ومصر، عن اكتشاف خريطة توزيع بناء الأهرامات في مصر القديمة، بقيادة الباحثة الرئيسية المصرية الدكتورة إيمان غنيم الباحثة في قسم علوم الأرض والمحيطات بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، ليست جديدة وقديمة ومتواجدة من 40 سنة.

وأضاف زاهي حواس خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أنه لم يتم تقديم تفسير مقنع حتى الآن لسبب تركيز هذه الأهرامات في هذه المنطقة المحددة.

وتابع: اقترح علماء المصريات لأكثر من قرن أن فرعًا غربيًا من النيل أو قناة على طول مسار قناة الليبيني أتاحت الوصول إلى الأهرامات، وقبل 53 عامًا، طور عالم المصريات الفرنسي جورج جوين فكرة فرع غربي من النيل أو قناة تربط الأهرامات ومعابدها الوادي، وعرف هذا الفرع ببحر الليبيني، جوين 1971.

وأوضح: يبدو أن المؤلفين إما غير مدركين للنقاشات والأبحاث المنشورة بالكامل حول موضوعهم، أو يتجاهلون إلى أي مدى تم مناقشة اقتراحهم في الأعمال الأكاديمية لكي يقدموا نتائجهم كاكتشاف جديد، ولا نجد أي جديد فيما ذكره بحث غنيم والمؤلفين الآخرين 2024.