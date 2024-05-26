وزير الرياضة: محمد صلاح سيشارك في مبارة مصر ضد بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

كتب- حسن مرسي:

احتفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإنجاز النادي الأهلي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم المصرية والقضاء على ما كان يُعرف بـ"الألعاب السهلة"، ووصف الكرة بأنها مزاج الشعب المصري.

وأعرب وزير الرياضة في مداخلته مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على "cbc"، عن تهنئته للنادي الأهلي، مؤكدًا على أن جماهير الأهلي والزمالك هم الأبطال الحقيقيون في تتويج الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية.

أشاد بالدعم الذي يقدمه الرئيس السيسي للرياضيين، مُلقيًا الضوء على التهنئة التي قدمها الرئيس للنادي الأهلي، وكذلك سابقًا للزمالك، مُعتبرًا ذلك دليلًا على الدعم الكامل للأبطال الرياضيين.

وتطرق إلى التحديات التي واجهتها مصر في تنظيم البطولات الإفريقية، مُعتذرًا عما حدث في تنظيم نهائي الكونفيدرالية، لكنه أكد على أن تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا كان على أعلى مستوى.

واختتم حديثه بالإشارة إلى المباراة المقبلة لمصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، مؤكدًا مشاركة اللاعب محمد صلاح في اللقاء الذي سيقام في الأول من يونيو المقبل.