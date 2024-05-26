نشرة منتصف الليل| السيسي يهنئ الأهلي على فوزه ببطولة إفريقيا.. وموعد عودة تصاريح العمرة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

جهود رائعة وأداء مميز.. الرئيس السيسي يهنئ الأهلي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي النادي الأهلي بعد حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

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تزامنًا مع الحج 2024.. موعد إصدار تصاريح العمرة مجددًا وبدء الموسم بعد إيقافها

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن السلطات السعودية قررت عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، اعتبارًا من الخميس الماضي 23 مايو 2024، ولمدة شهر، تزامنًا مع موسم الحج 2024.

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يوسف زيدان يتحدى من جديد: "تكوين" ستستمر مهما احتشد ضدها المعارضون

نشر الدكتور يوسف زيدان تدوينة جديدة على موقع "X"، أكد خلالها استمرار مؤسسة تكوين رغم التحديات والانتقادات التي توجه لها.

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مصدر رفيع المستوى: مصر تمارس ضغوطًا على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة بشكل عاجل

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن علاقة مصر الإنسانية بالشعب الفلسطيني دفعها إلى ممارسة كل أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة.

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القوات المسلحة تنظِّم المؤتمر الدولي العلمي بنظام "Hybride" للمقالات العلمية -تفاصيل

اُختتمت فعاليات المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية، والذى يضم خمسة مؤتمرات علمية.

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العيش وأزمة الكهرباء.. 13 رسالة من الرئيس السيسي خلال افتتاح عددًا من المشروعات التنموية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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اتحاد الكتاب والصحفيين الإسبان يمنح زاهي حواس جائزة رجل العام- (صور)

اختار اتحاد الكتاب والصحفيين الإسبان عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، لجائزة رجل العام لسنة ٢٠٢٤.

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7 صور ترصد تطوير ورصف طريق ترعة السواحلية بحي إمبابة

تواصل محافظة الجيزة، استكمال أعمال التطوير والرصف بطريق ترعة السواحلية بحي إمبابة.

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"التموين" تتعاقد على استيراد 250 ألف طن سكر خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد على شراء كمية 250 ألف طن سكر خام تصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 ليكون إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر 750 ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر أكتوبر 2024.

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بدون وسطاء أو سماسرة.. تفاصيل وخطوات التقديم في فرص العمل باليونان وقبرص

كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، عن تفاصيل وخطوات التقديم على فرص عمل اليونان وقبرص.

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3330 مخالفة تموينية.. الجيزة: حملات مكثفة لمحاربة جميع صور الغش والاستغلال التجاري

شنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة؛ لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

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"خضار وسمك وفاكهة".. 26 صورة من حملة رقابية لجهاز حماية المستهلك في الأسواق.. تفاصيل

شن جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، صباح اليوم السبت، حملات رقابية مُكبرة وموسعة بمناطق "الزيتون - شبرا" بمحافظة القاهرة؛ لمُتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة.

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طقس الأحد.. "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد.

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بحضور سمير فرج.. 25 صورة من ندوة "حماة الوطن" حول الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية

نظم حزب حماة الوطن، بمحافظة القاهرة، ندوة حول "جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ ".

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