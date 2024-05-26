رئيس "زراعة الشيوخ": المشروعات التنموية في قطاع الزراعة تحقق الأمن الغذائي

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية المشروعات التنموية في قطاع الزراعة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنطقة جنوب الوادي الجديد، مشيرًا إلي أنها تأتي استكمالا لخطوات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الأمن الغذائي.

وأشار إلي أن مشروع استصلاح وزراعة أكثر من 400 ألف فدان في توشكى إنجاز جديد في ملف الزراعة.

وثمن "الجبلي"، كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح، والتي أكد فيها علي ضرورة تحقيق أقصي استفادة من كميات المياة في مشروعات الزراعة، واستخدام نظم الري الحديث لتقليل استهلاك المياه، والعمل علي زيادة حجم الإنتاج الرأسي.

وقال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن المشروعات القومية في قطاع الزراعة ساعدت بشكل كبير في زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتصدير، وكذلك إنشاء عدد من مشروعات التصنيع الزراعي.

ودعا إلي أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لاسيما القمح، لتقليل حجم الاستيراد منه، داعيا لتشجيع المستثمرين في القطاع الزراعى للتوسع في زراعته بنظام الزراعات التعاقدية.

كما دعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة لتشجيع المستثمرين في قطاع التصنيع الزراعي، للتوسع فيه بهدف تعظيم الاستفادة من محور الزراعة في مصر.