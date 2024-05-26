الحج 2024.. السعودية تخصص بطاقة الزامية للحجاج.. فما هي؟

كتب- محمد أبو بكر:

شددت وزارة الحج والعمرة، على أهمية حمل بطاقة نسك في أي خطوة خلال الحج 2024.

وأضافت "الوزارة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أنه يجب حمل بطاقة نسك دائمًا خلال الحج 2024، للأسباب التالية:

- بطاقة تعريفية للحجاج.

- تسهل خدمة الحجاج.

- بمثابة تصريح الحج 2024.

- تحتوي على شهادة إتمام الحج.

وطالبت "الحج والعمرة"، بالحرص على استلام بطاقة نسك لـ الحج 2024 من خلال شركة تقديم الخدمة.

وأوضحت، أن بطاقة نسك للحج 2024، هي البطاقة الوحيدة للُتعرف على الحاج والتأكد من أحقيته في أداء النسك، فهي:

- تسهل الوصول إلى معلومات الحاج.

- تيسر الوصول إلى الخدمات.

- ترتبط بتطبيقي "نسك" و "توكلنا".

- تيسر تنقل الحاج في المشاعر المقدسة لـ الحج 2024.

- تمكن بطاقة نسك من تقديم المساعدة بكفاءة خلال الحج 2024.

- تحتوي على سمات أمنية مميزة لتعريف الحاجة النظامي.

- تحتوي على معلومات الحاج الشخصية، ولديها قدرة إضافة المعلومات الصحية للحاج.

- تحتوي على مكان مقر السكن بالمشاعر المقدسة.

- شركة تقديم الخدمة التي يتبع لها.

- معلومات قائد مجموعته.

وأكدت "الحج والعمرة"، أن البطاقة إلزامية ويجب حملها طوال فترة الحج 2024 في كل التنقلات منذ الوصول حتى المغادرة.

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