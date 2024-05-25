بعد سنوات من اليأس.. برلماني: القيادة السياسية أعادة الحياة لمشروع توشكي

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، ومنها اعادة الحياة لمشروع توشكي بمثابة عودة الأمل لذلك المشروع القومي بعد عقود من اليأس.

وأكد "البرعي"، أن مشروع توشكى سيساعد على توفير مخزون استراتيجي من السلع، حيث يركز على زراعة عدد من المحاصيل المهمة، ويأتي على رأسها القمح والذرة والشعير بالإضافة لبعض المحاصيل الاقتصادية مثل الفول السوداني والبطاطس والخضروات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة في مصر شهد اهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو ۹٫۸ مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو ۱۳ مليون فدان بحلول عام ۲۰۳۰.



وأضاف أن القطاع الزراعي يُعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي.