أفريقيا تحت السيطرة.. أول تعليق من أحمد موسى على فوز الأهلي -(فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

استهل الإعلامي أحمد موسى، بداية البرنامج مساء اليوم السبت، بالتصفيق للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته، بعد تتويج القلعة الحمراء ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والمرة 12 في تاريخه، بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وقال، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن فوز النادي الأهلي اليوم هو فوز لمصر، موضحًا أنه لأول مرة منذ 13 عامًا استاد القاهرة يكون متقفل بالجماهير عن آخره.

وتابع: "مصر تسيطر على بطولات أفريقيا، السوبر الأفريقي مصري بين الزمالك والأهلي، مليون مبروك للأهلي، دا مكسب لكل المصريين، مكسب لـ100 مليون مصري ومكسب لكل أهلاوي في العالم العربي، المكسب النهاردة هو عودة الجماهير، الجماهير هي روح كرة القدم، التنظيم على أعلى مستوى".

وأوضح أن مصر أكتست باللون الأحمر في كافة المحافظات، كما ان الأهلي حقق هدفًا مبكرًا، وأهدر العديد من الفرص، مليون مبروك للأهلي ومصر.