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BBC

جهود رائعة وأداء مميز.. الرئيس السيسي يهنئ الأهلي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

10:15 م السبت 25 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي النادي الأهلي بعد حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وقال السيسي: "توجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير".

وأضاف: "كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا الرئيس السيسي
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