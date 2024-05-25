جهود رائعة وأداء مميز.. الرئيس السيسي يهنئ الأهلي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا



كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي النادي الأهلي بعد حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وقال السيسي: "توجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير".

وأضاف: "كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".