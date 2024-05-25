بحضور سمير فرج.. 25 صورة من ندوة "حماة الوطن" حول الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية

"محلية النواب" تتفقد عددًا من مناطق الغردقة وتستمع لمطالب المواطنين

كتب- محمد أبو بكر:

نظم حزب حماة الوطن، بمحافظة القاهرة، ندوة حول "جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ ".

عقدت الندوة بقاعة المنارة في محافظة القاهرة، عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب بمختلف مراكز المحافظة ولفيف كبير من المواطنين.

وحضر الندوة، شخصيات عامة وسياسية وإعلاميينن، يتقدمهم الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء سمير فرج، الخبير العسكري،واللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

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