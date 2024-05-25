بدون وسطاء أو سماسرة.. تفاصيل وخطوات التقديم في فرص العمل باليونان وقبرص

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، عن تفاصيل وخطوات التقديم على فرص عمل اليونان وقبرص.

وقالت "أحمد"، خلال تصريحات لها، أن وزارة العمل وقعت مذكرة تفاهم مع اليونان؛ لتناقل الأيدي العاملة للعمل بالخارج، وهناك كذا مهنة سيتم العمل عليها الفترة القادمة.

وأكدت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أنه لا يوجد وسيط تمامًا للتقديم على فرص عمل اليونان وقبرص، منوهة إلى أن الوزارة وفرت هذه الفرص مع دول أخرى، مشيرة إلى أنه يتم العمل على أكثر من جهة خلال الفترة الحالية وسيكون الإعلان عنها قريبًا.

وأضافت، أنه لا يوجد سماسرة أو وسطاء أو شركات إلحاق عمالة متخصصة في التقديم للمواطنين.

وأوضحت "أحمد"، أن شروط التقديم لفرص عمل قبرص واليونان، هي امتلاك خبرة بسيطة في مجال الزراعي، لافتة إلى أن وزير العمل طالب بإعداد قاعدة بيانات لكل الشباب الراغب في العمل بالخارج؛ لتلبية احتياجات الطلبات القادمة من مختلف الدول.

وتابعت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن الفترة الزمنية للعمل في اليونان سيكون من 3 إلى 9 شهور، وسيتم زيادتها لمدة 24 شهر وفق وعد من وزير الهجرة اليوناني، وسيتم الإعلان عن ذلك قريبًا.

وأكملت، أن طرق التسجيل في فرص عمل اليونان وقبرص، كالآتي:

- الدخول على اللينك المخصص للتقديم، سواء المباشر اضغط هنا

أو من خلال موقع الوزارة الرسمي. اضغط هنا

- الضغط على أيقونة حجز موعد للعمالة الموسمية بالاتحاد الأوروبي.

- تسجيل البيانات.

- طباعة إيصال الحجز ورقي أو صورة على الهاتف.

- إحضار المستندات المطلوبة "أصل جواز السفر وصورة".

ووفقًا لوزارة العمل، شملت المستندات المطلوبة للتقديم في فرص عمل اليونان وقبرص، أصل جواز السفر وصورة منه على أن يكون ساريا لمدة سنة على الأقل.

يذكر أن حسن شحاتة، وزير العمل، جدد دعوته للشباب المصري الراغب في العمل في مجال الزراعة الموسمية باليونان، بسرعة التقديم؛ للحصول على فرصة عمل، وذلك بالتسجيل على قاعدة البيانات التابعة للوزارة، لترشيحه للعمل في طلبيات اليونان التي تتلقاها الوزارة للعمل في الموسم الزراعي لعام 2024 بشكل موسمي.

وتعهد وزير الهجرة اليوناني، بالعمل على سرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل وهم 5000 عامل زراعي، متعهدًا بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرًا ،نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري، في سوق العمل اليوناني.

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