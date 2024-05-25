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"التموين" تتعاقد على استيراد 250 ألف طن سكر خام

07:57 م السبت 25 مايو 2024

أرشيفية

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كتب- محمد سامي:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد على شراء كمية 250 ألف طن سكر خام تصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 ليكون إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر 750 ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر أكتوبر 2024.

يأتي ذلك مع استمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر وطرحه بالأسواق، وذلك في ضوء تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء باستمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر وطرحه بالأسواق.

استيراد سكر خام وزارة التموين السلع التموينية
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