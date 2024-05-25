3330 مخالفة تموينية.. الجيزة: حملات مكثفة لمحاربة جميع صور الغش والاستغلال التجاري

كتب- محمد أبو بكر:

شنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة؛ لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحسب بيان المحافظة، السبت، على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر.

وبحسب بيان الجيزة، أسفرت جهود مديرية التموين بالجيزة، عن تحرير 3330 مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وأسفرت الجهود فى مجال المخابز، عن تحرير عدد 2796 محضر، شمل 902 محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 649 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 408 مخالفة توقف وغلق، و 244 مخالفة تصرف ومراجعة رصيد، و 46 مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش، و 11 مخالفة لعدم وجود ميزان، و 535 مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير عدد 499 محضر مخالفة، شملت 195 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و91 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود ترخيص، و 129 عدم وجود شهادة، و 85 مخالفة لتجار تموينين ومخالفات أخرى.

وتم تحرير 35 محاضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك في مجال المواد البترولية.

وتمكنت الحملات، من ضبط 50 طن سكر بقصد الاحتكار بالعمرانية ومخالفات لمستودعات تصرف في حوالي 2080 إسطوانة بوتاجاز بمركز الصف وحي الهرم، بالإضافة إلى ضبط حوالي 10 طن دقيق بلدي مدعم بمنشاة القناطر والعياط والبدرشين وكرداسة والهرم وبولاق الدكرور والوراق.

وأكد محافظ الجيزة، علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء؛ للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض، ومحاربة جميع صور الغش والاستغلال التجاري، وضبط الأسعار؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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