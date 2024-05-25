العيش وأزمة الكهرباء.. 13 رسالة من الرئيس السيسي خلال افتتاح عددًا من المشروعات التنموية

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية بجنوب الوادي، على أن الدولة تدعم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين على الرغم من تكلفتها الكبيرة.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، عدة رسائل، على النحو التالي:

- منذ عام 2011 مصر زادت 25 مليون نسمة والدولة تعمل على زيادة المشروعات لتغطية تلك الزيادة.

- تكلفة رغيف الخبز تصل إلى جنيه وربع، والدولة تدعمه بمبالغ كبيرة جدًا.

- الدولة تدعم رغيف الخبز بـ130 مليار جنيه سنويًا.

- الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباء بمبالغ كبيرة.

- لو أنا أخذت ثمن الكهرباء الحقيقي، سأضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح فين؟ أقطع الكهربا ولا أغليها؟".

- علشان الكهرباء تشتغل 24 ساعة لازم أخلي ثمنها الضعف.

- الدولة تدعم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين على الرغم من تكلفتها الكبيرة.

- الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة.

- وجه الرئيس بتنفيذ رحلات للشباب للتعرف على المشروعات في توشكى.

- الرئيس السيسي دعا المستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة.

- يجب الاستفادة من حجم المياه في مشروعات الزراعة.

- يجب استخدام نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه بالمشروعات.

- حق المشروعات وبلدنا علينا تخريج أكبر حجم من الإنتاج.

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